Aufstand, Streik und Protest - der 17. Juni 1953 war eine Erhebung aus den Betrieben der DDR. Roland Köhnke war Lehrling in Hennigsdorf und marschierte an der Seite hunderter Stahlwerker nach Berlin. Euphorisch war er zumindest am Anfang. Von Stefan Ruwoldt

Hennigsdorf und Berlin-Mitte trennen etwa 30 Kilometer Asphalt und die Havel. Im Juni 1953 machten sich hunderte Hennigsdorfer auf den Weg. Zu Fuß. Roland Köhnke war einer von ihnen. Er lief an der Seite von Männern und Frauen des Stahlwerks. Es war ein Marsch, für den die Arbeiter an diesem Morgen Kraft hatten. Sie waren unzufrieden und wollten etwas ändern. Sie zogen los und wurden unterwegs immer mehr. Auf ihrem Weg zurück aber wurden sie von der Polizei erwartet. Roland Köhnke hatte Glück und kam durch. Viele andere nicht.

Jetzt, 70 Jahre später, ist Köhnke auf der Suche nach Spuren. "Das war die große Kneipe", er zeigt auf eine Halle am Rande des Werksgeländes. "Zu!" Auch das große alte Werkstor und die meisten Hallen sind weg, stellt er nüchtern fest. "Viel ist nicht mehr da." Köhnke sucht nach Anhaltspunkten, die noch etwas verraten könnten und vielleicht an die Zeit erinnern, als sie sich damals aufgemacht hatten nach Berlin.

"Ich war jung damals, einer der jüngsten, und ich bin heute einer der ältesten, aber eben einer, der noch dabei war." Am 17. Juni 1953 war Köhnke 15 und Lehrling im Stahlwerk. An diesem Tag war alles anders, sagt er. Am Tor, vor dem Werk und an den Hallen sammelten sich die Arbeiterinnen und Arbeiter. "'Geht doch kucken', hat der Berufsschullehrer nur gesagt", erzählt Köhnke. Und, sie - zehn Lehrlinge - gingen. Die Berufsschule war damit an diesem Tag für Köhnke beendet. Er reihte sich ein in die Gruppe, die am Werkstor immer größer wurde.

Berlin, Erfurt, Eisenach, Cottbus, Magdeburg - in vielen Städten der DDR, auch in Potsdam, wurde am 17. Juni oder an den Tagen darauf der Ausnahmezustand verhängt, verbunden mit Einschränkungen der Bewegung und des Verkehrs. Polizei und Wachkräfte begannen, Teilnehmer und Aktivisten des Protests zu verfolgen, zu verhaften und zu inhaftieren. Es war das Ende der nur wenige Tage anhaltenden Erhebung.

Wenige hundert Meter weiter an der Friedrichstraße, Ecke Zimmerstraße, dem Grenzübergang Checkpoint Charlie, fuhren dann schon bald auf der Ost-Berliner Seite sowjetische Panzer auf. West-Berliner und in den Westen geflüchtete Demonstranten verfolgten die Vorgänge.

In Berlin-Mitte dann entstand am 17. Juni nahe den Bauten mit den Büros der Regierung eine Art Front: Bewaffnete sowjetische Soldaten und ein Panzer versperren den Protestzügen den Weg zum Haus der Ministerien an der Leipziger Straße.

Der Protest der Bauarbeiter aber war nur der prominenteste, der sichtbarste, der am besten dokumentierte Aufstand der ostdeutschen Arbeiter. Demonstranten in Berlin aber auch Protestzüge aus Richtung Frankfurt und Potsdam zogen in die Stadt. Am Rande des sowjetischen Sektors zerstörten sie dann etwa Grenzzeichen der sowjetischen Zone.

Bereits am Tag vor dem 17. Juni 1953 waren vor allem auf vielen Großbaustellen in Ost-Berlin Maurer in den Streik getreten. Am Vormittag des 16. Juni formierte sich gegen zehn Uhr ein Demonstrationszug mit erregten Arbeitern. Am Abend versammelten sich erneut rund 1.000 Bauarbeiter zu neuen Protestzügen, die durch die gesamte Stalinallee führten und in Sprechchören zum Generalstreik aufriefen.

Eine Riesenbaustelle, tausende Arbeiter und all das mitten im Osten Berlins - ähnlich wie tausende andere Männer und Frauen in der DDR waren die Bauarbeiter der Stalinallee unzufrieden mit neuen Normen und einer immer schlechter werdenden Versorgung: Zur Regierung sollte es gehen, zum Haus der Ministerien an der Wilhelmstraße. Der Zug am 17. Juni war der Höhepunkt der nur wenige Tage anhaltenden Proteste in Berlin.

Woher der Aufruf damals kam, oder der Impuls, die Idee, dass sie an diesem Morgen losgingen, weiß Roland Köhnke nicht. "Es ging um das, was wir in den Schichten schaffen sollten, das war alles, was wir wussten", sagt Köhnke. "Darüber wurde gesprochen. Andauernd und viel!" fügt er noch hinzu. "Zu hoch waren die Normen." Neuwahlen, Wiedervereinigung, die Absetzung von Ulbricht - all das zählen die Geschichtsbücher auf als Forderungen der Arbeiteraufstände in Berlin und in der ganzen DDR rund um den 17. Juni 1953. "Die neuen Normen", sagt Roland Köhnke, "das war der Auslöser".

Im Juni 2023 nimmt er noch einmal die Route ihres Protestzuges, diesmal aber mit dem Auto, runter von der Veltener Straße über die Havelbrücke auf die Straße in Richtung Heiligensee. Nach kaum zwei Kilometern erreichte damals der Protestzug die Stadtgrenze nach Berlin, die französische Besatzungszone. Hier ging es in den Westteil der Stadt. "Ein Zaun. Mehr nicht", sagt Köhnke. An Kontrollen oder Posten kann er sich nicht erinnern. "Wir waren weit vorn, fünfte, sechste, siebente Reihe."