Einheitliche Regeln für ein Waffenverbot an Bahnhöfen und in Zügen - das ist einer der Beschlüsse der Innenministerkonferenz der Länder. Außerdem soll es dort mehr Videoüberwachung geben. Ein weiteres Thema: Steuerung von Zuwanderung.

Die Innenministerinnen und -minister der Länder wollen einheitliche Regel für ein Waffenverbot an Bahnhöfen und in Zügen, außerdem soll es dort mehr Videoüberwachung geben. Darauf hat sich die Innenministerkonferenz geeinigt, die am Mittag in Berlin zu Ende ging.