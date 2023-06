Polizei räumt besetztes Grundstück am Flughafen BER

Ein besetztes Grundstück in der Nähe des Flughafens BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) ist am Samstagabend von der Polizei geräumt worden.

Etwa 25 Aktivisten hatten sich in den Mittagsstunden auf dem Areal versammelt, um gegen ein dort geplantes Abschiebegewahrsam zu protestieren. 18 Frauen und Männer hätten sich zwischenzeitlich in dem Haus verbarrikadiert und hätten es nicht verlassen wollen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.