Berliner Senat will Zahl der Ausbildungsplätze deutlich erhöhen

Tausende Bewerber blieben in Berlin im verganenen Jahr ohne Lehrstelle. Das möchte der Senat mithilfe eines Bündnisses ändern. In den kommenden zwei Jahren sollen 2.000 neue Ausbildungsplätze entstehen.

Die schwarz-rote Landesregierung will die Zahl der Ausbildungsplätze in Berlin dauerhaft deutlich erhöhen. Das dafür angekündigte Bündnis für Ausbildung soll Ende August starten, wie Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und Sozial- und Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (beide SPD) am Dienstag mitteilten.