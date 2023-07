Berlin und Brandenburg gehen bei Qualitätssicherung in Schulen getrennte Wege

Das ISQ kümmert sich für Berlin und Brandenburg um Bildungsstudien, Vergleichsarbeiten und Schulevaluationen - bisher: Brandenburg steigt nun aus. Es ist nicht das erste Mal, dass die Länder ihre Zusammenarbeit in der Schulbildung beenden.

Nach der Aufkündigung der Zusammenarbeit beim gemeinsamen Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) werden Berlin und Brandenburg auch beim Thema Qualitätssicherung in Schulen getrennte Wege gehen. Brandenburg zieht sich aus dem gemeinsamen Institut für Qualitätssicherung (ISQ) zurück. Das kündigte das Potsdamer Bildungsministerium am Donnerstag an.