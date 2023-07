Bereits Ende Juni verlässt Carina Harms als kommissarische Präsidentin das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten in Berlin. Der Rückzug kommt für den Senat und die Behörde zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Das Landesamt hat an der Führungsspitze schon seit längerer Zeit Besetzungsprobleme. Der frühere Chef der Behörde, Alexander Straßmeir, war 2022 gegangen. Zusätzlich sind aktuell zwei von drei Abteilungsleiterposten unbesetzt. Es werde "mit Hochdruck" daran gearbeitet, ein neues Team für die LAF-Führungsebene zu finden, sagte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) dem rbb.



Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten habe jede Menge zu tun. Um eine Unterbringung von Geflüchteten in Berlin sicherzustellen, werden laut Sozial- und Integrationsverwaltung zusätzlich 10.000 bis 12.000 Plätze gebraucht. Dazu versuchen Senatorin Kiziltepe und ihr Staatssekretär Bozkurt, die Bezirke verstärkt mit ins Boot zu holen. Die Unterbringung von Geflüchteten sei eine "gesamtstädtische Aufgabe", so Kiziltepe.

Aktuell sind laut Senatsverwaltung von gut 32.000 existierenden Plätzen nur noch 540 frei verfügbar. Um neue Plätze zu schaffen, hat der Senat eine Projektgruppe "großflächige Unterkünfte" initiiert. Sie soll nach kurzfristig nutzbaren Großstandorten suchen.