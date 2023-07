Der Senat wird nächste Woche den Entwurf für den Doppelhaushalt 2024/2025 beschließen. Oltman verwies darauf, dass das Funktionieren der Bezirke von der notwendigen Finanzierung abhänge. Das sieht er durch die Planung in gefährdet. "Tempelhof-Schöneberg wird genau wie andere Bezirke mit dem Rücken an der Wand stehen, wenn dieser Doppelhaushalt so durchgeht wie er jetzt angedacht ist", warnte Oltmann. Bis zur Verabschiedung des Haushaltsentwurfs müsse noch deutlich nachgebessert werden, so der Bürgermeister.

Oltmann kritisierte außerdem den Hinweis von Finanzsenator Stefan Evers (CDU), dass die Bezirke große Rücklagen hätten. "Wenn wir von Rücklagen sprechen, geht es um Investitionen. Wir haben nach dem Schulgesetz Gelder zurückzulegen für Schulzwecke, oder wir haben Rücklagen gebildet für Baumaßnahmen, die noch zu tätigen sind", so der Bezirksbürgermeister. Bei den Jahresüberschüssen in den Bezirken sei es so gewesen, dass die Bezirke ihre Guthaben 2022 abgebaut hätten.