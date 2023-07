Probleme mit Start-up 21DX - Wie Berlin die Vergabe der Corona-Teststellen vermasselte

Mo 24.07.23 | 06:07 Uhr | Von Haluka Maier-Borst

Bild: dpa/Christophe Gateau

Die Pandemie ist offiziell vorbei - nicht aber die Aufarbeitung. Wie die der rechtswidrigen Vergabe der Teststellen in Berlin. rbb|24-Recherchen zeigen, wie sich die Verwaltung beim Thema in Probleme lavierte. Von Haluka Maier-Borst

Im Frühjahr 2020 erreicht das Coronavirus Deutschland. Masken werden mit viel Geld eingekauft, mit Hochdruck wird an einem Impfstoff geforscht. Und das Testen auf Corona, durch Abstrich in der Nase, entwickelt sich zu einem zentralen Pfeiler der Pandemiebekämpfung. Ein lohnendes Geschäftsfeld, das sich ganz plötzlich auftut.



Genauso plötzlich tritt in Berlin das Start-up 21DX auf den Plan - und übernimmt für den Senat den Betrieb der landeseigenen Corona-Teststellen. Und das auf scheinbar kurzem Dienstweg. Für viele Millionen Euro. Wie kann ein bis dato eher unbekanntes Start-up ohne echten Wettbewerb einen so lukrativen Vertrag bekommen und ihn dann immer wieder verlängert bekommen?



Um diese Frage zu beantworten, hat rbb|24 bei der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit die Dokumente rund um den Sachverhalt angefordert. Nach einem über ein Jahr andauernden Streit stellte die Senatsverwaltung rbb|24 den Mailverkehr mit Anhängen zur Verfügung. Dieser offenbart, wie ein wichtiges Vergabeverfahren sich um Monate verzögert - und am Ende schließlich 21DX den Auftrag bekommt, ohne dass die Angebote anderer Anbieter berücksichtigt wurden. Ein Vorgang, der bis heute zum Problem für den Berliner Senat werden könnte.

03. August 2020: Es soll korrekt, aber rasch ablaufen

August 2020. Nach beklemmendem Corona-Lockdown im Frühling sinken die Inzidenzen über den Sommer. Zeit sich zu sammeln. Bei der Senatsverwaltung für Gesundheit wird beschlossen, einen Anbieter für Tests (damals noch PCR) zu suchen, um Verdachtsfälle schnell abzuklären und die Inzidenzen weiter durch Herausfischen von Infizierten niedrig zu halten. Die Abteilungsleiterin Zentrales bittet am 03. August 2020, eine "entsprechende Ausschreibung/Vergabe vorzubereiten". Es soll auf Wunsch der damaligen Senatorin Dilek Kalayci (SPD) möglichst schnell der Auftrag vergeben werden. Unmittelbar darauf weist eine Mitarbeiterin in der Abteilung Zentrales in einer Mail auf die korrekten Abläufe hin: dass "alle Vergaben ab 25.000 Euro über die Berliner Vergabeplattform durchzuführen" sind. Ein Mitarbeiter der Abteilung Infrastruktur warnt in einer weiteren Mail: "Die Vorlage der Abteilung Gesundheit beziehungsweise des Krisenstabs ist abzuwarten."



Denn: Es fehlt an klaren Vorgaben für die Ausschreibung. Wo soll getestet werden? Welche Öffnungszeiten? Ist all das schon offiziell geklärt? Ein dritter Mitarbeiter weist darauf hin, dass man diese Fragen dringend vorab klären müsse und auch geklärt sein solle, dass es dafür Geld im Haushalt gibt. Ansonsten müsse man bei Nichtvergabe des Auftrags finanziell haften. "Unsere Gesprächspartner dürften eine gewisse Planungssicherheit erwarten", schreibt er zuletzt.

Unsere Gesprächspartner dürften eine gewisse Planungssicherheit erwarten. Mail vom 03.08.2020

9. September: Kein Sprung, aber erste Schritte

Doch die Hoffnung der Senatorin, die Vergabe rasch über die Bühne zu bringen, wird nicht erhört. Die Planungssicherheit braucht. Und so folgt - nach den Mails vom Anfang August - offensichtlich erstmal wochenlang nichts. Die nächste Mail, die rbb|24 von der Senatsverwaltung für Gesundheit zur Verfügung gestellt wird, stammt vom 9. September 2020. Und: Aus dem Inhalt der Mail und den Antworten wird klar, dass die Vergabe weiterhin hängt. Nach wie vor ist keine Ausschreibung im offiziellen Vergabeportal online gestellt. Immerhin liegt jetzt die Erlaubnis vor, Sondermittel von mehreren Millionen Euro für das Projekt auszugeben. Und es scheint zumindest so, als seien die Papiere zusammengetragen, die die Vorgaben für den Testbetrieb festlegen. Eine Ausschreibung könnte bald online gehen.



10. September: Alles auf Null

Aber eben: "scheint so". Am 10. September um 14:36 Uhr stellt einer der leitenden Mitarbeiter fest, dass die Unterlagen für das Vergabeverfahren nicht einmal ansatzweise den Vorgaben entsprächen. Bei einer ersten Durchsicht seien ihm Mängel und Widersprüche aufgefallen - auch was die Preisliste für die Tests angeht.

Der 'Zustand' der vorliegenden Unterlagen ist keinesfalls so, dass er eine Veröffentlichung (...) ermöglicht. Mail vom 10.09.2020

Und noch etwas stellt der leitende Mitarbeiter fest. Eigentlich seien er und seine Kollegen nur für Beratung und technische Unterstützung für das Nutzen der Vergabeplattform zuständig. Trotzdem nehme er erste Signale wahr, "dass hier einmal mehr Aufgaben und Verwaltung seitens der Abteilung I auf uns substituiert werden sollen." Oder weniger verklausuliert: Andere bürden uns Aufgaben und Verantwortung auf, für die wir nach unserer Ansicht gar nicht zuständig sind.

10. September, die Zweite: Baustellen und kein Ende in Sicht

Wie groß die Unklarheiten sind, zeigt eine weitere Mail, die kurz auf die "Notbremsung" folgt. Dort im Anhang findet sich ein Dokument, das "Vermerk zur Vorgabe einer Vergabe" heißt und den Auftrag beschreiben soll. Daneben hat aber ein Mitarbeiter alle Unklarheiten als Kommentare angemerkt. Und es sind nicht wenige. "Wie erfolgte die Ausschreibung? Erfolgte eine Abstimmung?" ist die erste Frage. Im Anschluss bemängelt der Mitarbeiter, dass für den Beginn der Vertragslaufzeit der 30. September 2020 genannt wird und als Enddatum der 31. Mai 2021. Das jedoch sei schon rein deswegen nicht realistisch, weil mindestens 25 Tage zwischen Ausschreibung des Auftrags und Beginn der Vertragslaufzeit liegen müssen. Es ist aber bereits der 10. September 2020, als dieser Entwurf rumgereicht wird - es würden also maximal 20 Tage bleiben. Und einige Zeilen weiter, kritisiert der Mitarbeiter zudem Unklarheiten bei den Kosten: "Warum wird die Preisobergrenze festgelegt? Maßgeblich ist doch das Preisblatt oder sind es zusätzliche Kosten?" Es ist also nicht mal klar, was ein Test denn maximal kosten darf.

Unklar bleibt auch, wie genau die Firma qualifiziert sein muss, die am Ende die Corona-Tests durchführen soll. Bei den Unterpunkten "Befähigung und Erlaubnis der Berufsausübung", "wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit", "technische und berufliche Leistungsfähigkeit" steht immer wieder nur: "Welche Nachweise sollen konkret angefordert werden?"

15. September: Und plötzlich dauert das Verfahren bis Oktober

Während die Inzidenzen schon wieder steigen wird klar, dass das Vergabeverfahren sich noch hinziehen wird. In einer internen Mail vom Leiter des Bereichs Gesundheitsförderung steht der 30. Oktober als erwartetes Ende des Verfahrens. Es folgen noch weitere Mails mit allen möglichen Vertragsdetails. Und danach endet der Einblick in die Verwaltung, weil keine weiteren Mails rund um diesen Vorgang rbb|24 bekommen hat. Die nächsten Mails, die rbb|24 vorliegen, betreffen erst wieder den März 2021. Was also fehlt, ist eine Erklärung, wieso am Ende die Entscheidung für das Münchener Start-up 21DX entfällt. Und zwar ganz ohne Wettbewerb. Nicht nur ein Mal, sondern auch die Folgeaufträge gehen an 21DX.

Später zeigt sich, wie hochproblematisch die Wahl von 21DX war und ist - in mehrfacher Hinsicht. So weist die IT-Infrastruktur des Start-up gravierende Sicherheitsmängel auf, Daten von Hunderttausenden Berliner:innen sind zeitweise offen zugänglich. Was die Auftragsvergabe angeht, kritisieren mehrfach Mitbewerber das Verfahren. Die Vergabekammer wird schließlich aktiv, weil der Verdacht besteht, dass hier jemand unfair an einen öffentlichen Auftrag kam.

März 2022: spät, chaotisch und rechtswidrig

Ende März 2022 werden alle landeseigenen Teststellen geschlossen. Im Mai 2022 entscheidet das Berliner Kammergericht, dass die wiederholte Vergabe für den Betrieb der Teststellen an 21DX rechtswidrig war. Doch wie konnte es zu dieser rechtswidrigen Vergabe kommen, obwohl eigentlich ein ordnungsgemäßes Verfahren über Monate vorbereitet wurde? Auf rbb|24-Nachfrage teilt die Senatsverwaltung mit, dass "die damaligen Mitarbeiter*innen des Krisenstabs nahezu vollständig nicht mehr im Haus arbeiten". Darum sei es schwierig die Fragen zu beantworten. Danach kommt auf weitere Nachfrage nichts mehr.