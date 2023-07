Wenn die Berliner Feuerwehr ausrückt, dann handelt es sich meist um Fahrten mit Kranken- und Rettungswagen. Oft geht es um Bagatellfälle, die allerdings das System belasten. Innensenatorin Spranger will nun auch private Firmen einsetzen.

Wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag auf rbb-Nachfrage sagte, ist die Novelle des Rettungsdienstgesetzes derzeit in Arbeit. Dass Privatunternehmen eine Rolle spielen würden, sei aber bereits klar. "Wir werden eine entsprechende Ausschreibung dazu machen." Das sei nötig, weil auch bei Rettungsdiensten wie dem Deutschen Roten Kreuz immer wieder Rettungswagen nicht besetzt werden können, da Fachkräfte fehlen. Das aber belaste den Rettungsdienst der Feuerwehr noch mehr.

Private Rettungsdienste sollen künftig die Berliner Feuerwehr unterstützen. Hintergrund ist die große Belastung der Feuerwehr, deren Rettungsdienst - so die Feuerwehr - immer wieder zu minderschweren Fällen ausrückt, was zu Engpässen bei der Notfallversorgung führt.

Öfter als je zuvor ist die Berliner Feuerwehr im vergangenen Jahr ausgerückt: mehr als eine halbe Million Mal. Das ist rund doppelt so oft wie noch vor 20 Jahren. Dafür gibt es laut der Feuerwehr verschiedene Gründe.

Die Grünen warnten bereits vor einer schleichenden "Privatisierung des Rettungsdienstes". Spranger wies diese Kritik zurück. "Ich habe die Sicherheit der Kranken in Berlin zu gewährleisten", so die SPD-Politikerin im rbb-Interview. "Und das können wir nicht allein über die Berliner Feuerwehr."

Streit um Organisation in Berlin

Im Ergebnis musste die Feuerwehr mit ihren Rettungswagen viele Transporte übernehmen. "Wir wollen uns zurückführen lassen auf unsere Kernaufgaben", so Homrighausen. Der Landesbranddirektor kritisierte, dass die hoch spezialisierten Rettungskräfte der Feuerwehr oft zu Fällen gerufen würden, die "eine Akutpflege oder jemand anderes" machen könne.

Immer mehr Einsätze und nicht ausreichend Personal. Das neu gegründete Bündnis Pro Rettungsdienst will die Notversorgung reformieren. Denn das System stehe kurz vor dem Kollaps. Die Folgen waren auch bei dem tödlichen Busunfall in Berlin spürbar.

Bündnis will Reform von Notversorgung

Die Berliner Feuerwehr hat erstmals in ihrer Geschichte mehr als eine halbe Million Einsätze in einem Jahr absolviert. Das teilten Innensenatorin Spranger und Landesbranddirektor Homrighausen am Montag bei der Vorstellung der Jahresstatistik mit.

2022 rückten die Einsatzkräfte demnach insgesamt 528.895 Mal aus – rein rechnerisch ein Einsatz pro Minute. Bei neun von zehn Fällen Fällen habe es sich um Fahrten mit Kranken- und Rettungswagen gehandelt, hieß es weiter.