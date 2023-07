Hochschulen sollen in Deutschland Orte der Demokratie sein. Doch bei den Wahlen an Berliner Unis stimmt teilweise nur jeder Dritte oder gar jeder Fünfzigste ab. Das war mal anders - und zwar nicht nur 1968. Von Julian von Bülow

Doch die Daten zeigen: An Berliner Unis juckt das die wenigsten – seit Jahrzehnten. Dabei war Westberlin mit Technischer Universität (TU) und Freier Universität (FU) einmal Schwerpunkt der 1968er Studierendenbewegung. Flugblätter und Steine flogen, heute fliegt kaum mal mehr ein Stimmzettel in die Wahlurne. Wie kann das sein?

Nach dem Krieg nahm Berlin den Universitätsbetrieb schnell wieder auf. An der TU wählten schon 1946 Studierende wieder ihre Vertreter. Als Reaktion auf politische Schikane an der Humboldt-Universität (HU) im Ostteil der Stadt wurde 1948 die FU gegründet. Von ihr sind am meisten Daten über die Beteiligung an Wahlen erhalten geblieben. Sie zeigen, dass in den 1950er und 1960er Jahren mehr als die Hälfte der Studierenden ihre Stimme bei Studierendenparlamentswahlen abgab.

Damals diskutierten die Studierenden an den Universitäten über die Wiederbewaffnung der BRD, den Kalten Krieg, den Vietnam- und Algerienkrieg und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Sie forderten, diese Inhalte auch in der Lehre zu behandeln. Teach-ins, Besetzungen und Demonstrationen gehörten zum Leben vieler Studierender dazu.

Krieg, Klimakrise, Migration, Künstliche Intelligenz – Zündstoff gibt es genug, doch in der Wahlbeteiligung schlägt sich das nicht nieder. Das liegt laut HU-Studierendenvertreterinnen an mehreren Dingen.

Sie und Funke sind sich zudem einig, dass das Interesse an den Wahlen wesentlich größer wäre, wenn die Studis an der Uni mehr Mitspracherechte hätten. Doch vieles wird im höchsten Unigremium entschieden, dem Akademischen Senat. Und da haben die Professor:innen die absolute Mehrheit der Sitze.

Wer das Studium nicht durch Eltern finanziert bekomme, müsse arbeiten gehen oder schnell in Regelstudienzeit studieren, damit das Bafög nicht wegbreche, sagt Bersch. "Das hochschulpolitische Engagement ist so vielfach zum Privileg derer geworden, die es sich finanziell leisten können."

An den Wahlen zum Akademischen Senat kann jede:r an der Uni teilnehmen und die Vertreter:innen der eigenen Gruppe wählen – also Hochschullehrer:innen, Studis, wissenschaftliches beziehungsweise nicht-wissenschaftliches Personal.

Doch auch dabei zeigt sich seit einigen Jahren abnehmendes Interesse: Stimmten 1987 an der FU mehr als 80 Prozent der Professor:innen ab, tun es 2023 nur noch ein Drittel.

Die Vermutung von Politologe Hajo Funke: Wenn es Streitthemen gibt, steigt auch die Wahlbeteiligung. So könnten die Einführung von Bachelor, Master und Leistungspunkten, die Sparrunde in der Berliner Wissenschaftspolitik und die Anstrengung der Berliner Unis im Exzellenzwettbewerb Gründe für die hohe Wahlbeteiligung von 2003 bis 2011 sein.

Danach ging es mit der Wahlbeteiligung steil bergab. Und von den Studierenden stimmten bei den letzten Wahlen an FU, TU und HU zwischen zwei und vier Prozent ab.

Dass die Wahlbeteiligung aller Gruppen an der TU im Vergleich noch am höchsten ist, erklärt die Sprecherin der Uni damit, dass bei ihr die wichtigen Entscheidungen im Akademischen Senat von allen Vertreter:innen getroffen werden. So hätten alle Mitglieder eher den Eindruck, mitbestimmen zu können. An anderen Berliner Unis würden Entscheidungen an einen kleineren Personenkreis ausgelagert, etwa ein Präsidium. Zudem gebe es an der TU Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigten, wie die Wahlbeteiligung erhöht werden könne.