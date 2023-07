Heute sucht man ein Faxgerät hier vergeblich. Befunde und Arztmeldungen würden jetzt ausschließlich digital versendet, sagt Sachbearbeiter Marvin Böhm. "Mittlerweile sind wir so weit, dass man den Rechner morgens anmacht und die Meldungen alle auf dem Desktop hat.“ Man sei viel schneller bei der Arbeit und schaffe jetzt mehr. "Das ist sehr zeitsparend", so Böhm.

Im Gesundheitsamt Oberhavel in Oranienburg lief während der Pandemie das Faxgerät heiß. Meldezahlen, Kontaktverfolgungen und Testergebnisse wurden zum großen Teil darüber versendet und empfangen.

Im Gesundheitsamt Oberhavel in Oranienburg beispielsweise soll es ab September möglich sein, Hygienebelehrungen online abzuwickeln. Von der Anmeldung bis zum Zertifikat ist für Gastronomen und Mitarbeitende in der Lebensmittelbranche kein Besuch im Gesundheitsamt mehr nötig. Insgesamt stehen 104,5 Millionen Euro aus dem Pakt für den ÖGD zur Verfügung. Wieviel davon schon ausgegeben worden ist, konnte das Ministerium nach Aussage eines Sprechers aktuell nicht beziffern.

Eine rbb-Umfrage unter den 18 Gesundheitsämtern zeigt, dass sie in Sachen moderne Arbeitsplätze, papierloses Arbeiten und digitale Kommunikation einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht haben. Außerdem konnten in Spezialprojekten ganze Serviceangebote digitalisiert und somit zeitlich flexibler und ortsunabhängig gestaltet werden.

Möglich wurde die technische Aufrüstung vor allem durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), ein Bundesförderprogramm, das seit 2021 bislang zwei Tranchen ausgeschüttet hat. Davon wurden Software und Hardware in brandenburgischen Gesundheitsämtern angeschafft.

Der Pakt für den ÖGD fördert neben der technischen Ausstattung auch den Personalaufbau in den Gesundheitsämtern. So wurden seit dem Förderstart unter anderen mehr Hygienekontrolleure, IT-Mitarbeitende, Gesundheitsberichterstatter und Ärzte eingestellt. Letztere sind allerdings heiß umkämpft. Die Brandenburger Gesundheitsämter haben große Not, offene Stellen mit neuen Ärztinnen und Ärzten zu besetzen.

Die Potsdamer Amtsärztin, Kristina Böhm, spricht von einem "Haifischbecken", in dem alle Gesundheitsämter unterwegs sein. Erschwerend komme neben dem allgemeinen Ärztemangel hinzu, dass Ärzte in Kliniken deutlich besser verdienen würden. Außerdem stehe man in direkter Konkurrenz zu Berlin bei der Anwerbung von Ärzten für die Gesundheitsämter.