Anhaltender Zuzug, Grundsteuer, höherer Berechnungsaufwand: Es gibt mehrere Gründe, warum die Finanzämter in Brandenburg bei der Bearbeitung von Steuererklärungen langsamer geworden sind. Helfen sollen mehr Azubis. Von Lisa Steger

Das Finanzministerium in Brandenburg will mit mehr Auszubildenden dafür sorgen, dass die Bearbeitung von Steuererklärungen in den Finanzämtern wieder kürzer dauert. Das sagte Ministeriumssprecher Thomas Vieweg dem rbb.

In diesem Jahr würden 243 Anwärterinnen und Anwärter für den mittleren oder gehoben Dienst mit ihrer Ausbildung beginnen, erklärte Vieweg. Im vergangenen Jahr waren es 225. Deutlich unter hundert waren es im Jahr 2018. Die Nachwuchskräfte würden dringend gebraucht, auch weil die geburtenstarken Jahrgänge derzeit in den Ruhestand gingen, so Vieweg.