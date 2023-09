Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne), hat am Dienstag eine sofortige Haushaltssperre für den Bezirk angekündigt. In der aktuellen Prognose laufe der Bezirk auf einen negativen Jahresabschluss in Höhe von rund neun Millionen Euro zu, hieß es in einer Mitteilung des Bezirksamts. In diesem Fall sehe die Landeshaushaltsordnung die Verhängung einer solchen Sperre vor, um Ausgaben zu reduzieren und ein Defizit zu vermeiden.

Wo und wie die Bürgerinnen und Bürger des Bezirks die Folgen der Haushaltssperre spüren werden, führte die Bezirksbürgermeisterin nicht aus. In der Mitteilung hieß es nur, die Haushaltssperre habe keinen Einfluss auf den Erhalt bestehender Einrichtungen, die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben, die ordnungsgemäße Verwaltung, laufende Bauvorhaben und den Abschluss von Ausbildungen und Praktika. Worauf sie Einfluss hat, wurde nicht thematisiert.