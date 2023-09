A. Samstag, 23.09.2023 | 10:57 Uhr

Teil 2



Und wie die Politik darauf reagiert ist einfach gesagt nur dumm. Menschen die ihre Meinung sagen, Menschen die auch was unternehmen um wirklich was zu erreichen, sind dadurch nicht Rechts. Und damit ist jetzt nicht nur die Denkweise der Politik über die Letzte Generation gemeint, sondern auch das was man in den letzten Tagen/Wochen im Fernsehen an Berichten sieht, das die Menschen immer mehr rechts werden. Was absolut nicht stimmt, bzw. absoluter Unsinn ist.

Der Witz dabei ist nur, das die Politik genau das Gegenteil damit erreicht. Anstatt die Menschen sozusagen damit wachzurütteln, treibt sie in Wahrheit die Menschen immer weiter weg. Denn falls die Politik es nicht mitkriegt, ihr macht nicht nur Fehler, ihr greift damit die Menschen persönlich an.