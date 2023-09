Michael Berlin Samstag, 23.09.2023 | 16:36 Uhr

Der Bund finanziert ein 49-Euro-Ticket und in Berlin muss man noch mal eins draufsetzen und massig Geld für ein 29-Euro-Ticket ausgeben, was keinen Esel zusätzlich in den ÖPNV locken wird, aber Millionen kostet?



Vielleicht sollte man mal durch Qualität, Sauberkeit und Angebot überzeugen und nicht den Preis soweit senken, dass die jetzigen Fahrgäste mit dem jetzt dargeboten nur grade so leben können.



Beue Fahrgäste gewinnt man nicht über den Preis sondern mit einem guten Produkt!