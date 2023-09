Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, will bis Ende des Jahres entscheiden, ob er mit dem Anbieter für die E-Akte weiter zusammenarbeiten will. Das sagte er am Donnerstag im Abgeordnetenhaus.



Zuletzt war bekannt geworden, dass Fehler aufgetreten und Daten verlorengegangen sind. Momentan sei man dabei, diese zu rekonstruieren, so Wegener. Auf die Frage, ob er den Eindruck habe, dass der Anbieter in der Lage sei, die E-Akte zu stemmen, antwortete Wegner im Berliner Abgeordnetenhaus ausweichend. Der Anbieter sei um eine schriftliche Stellungnahme gebeten worden. Einen Fragenkatalog habe der Dienstleiser fristgerecht beantwortet, unter anderem in welchem Zeitraum er dafür sorgen wolle, "dass die fehlerhafte E-Akte wirklich funktioniert".