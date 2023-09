Die Direktorin des katholischen Caritasverbandes in Brandenburg, Ulrike Kostka, fordert von der Landesregierung entschiedenere Schritte gegen Wohnungslosigkeit. Brandenburg brauche dringend eine Wohnungs- und Wohnungslosenhilfestrategie, sagte sie in ihrer Funktion als Sprecherin der LIGA der Freien Wohlfahrtsverbände am Freitagabend in der Sendung rbb24 Brandenburg aktuell.

Zum einen müssten deutlich mehr Sozialwohnungen gebaut werden, zum anderen müsse mit präventiver Sozialarbeit Wohnungsverlust stärker verhindert werden, so Kostka. Außerdem müsse die Landesregierung endlich klären, welche Ministerien für die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit zuständig seien.