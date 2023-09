Der Flüchtlingsrat hat die Unterschriftenaktion von fünf CDU-Kreisverbänden für feste Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze scharf kritisiert. "Wir halten die ständige Dramatisierung der so bezeichneten "illegalen Migration" seitens der Brandenburger CDU für reine politische Stimmungsmache gegen Schutzbedürftige", sagte eine Sprecherin des Flüchtlingsrates in Brandenburg. Statt Abschottung, Grenzschutz und Abschiebung brauche es den Schutz von Menschenrechten und Investitionen in die soziale Infrastruktur, um die Kommunen bei der Aufnahme zu unterstützen.