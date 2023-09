Do 21.09.23 | 15:20 Uhr

Die jährliche Erhöhung der Abgeordnetendiäten im Brandenburger Landtag wird im kommenden Jahr nicht ausgesetzt. Entsprechende Anträge von Linken und AfD wurden am Donnerstag von einer Mehrheit im Landtag abgelehnt. Auch der Mechanismus der Erhöhung, der sich an der Steigerung des Durchschnittseinkommens orientiert, wird nicht verändert.

Corona-Pandemie in Brandenburg

Die Linke wollte mit einem eigenen Gesetzentwurf erreichen, dass die reguläre Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung im kommenden Jahr ausgesetzt wird - so wie bereits in den Jahren 2020 und 2021. Eine Erhöhung sei nicht angemessen, weil derzeit viele Menschen im Land sparen müssten und Steuergelder besser für die Armutsbekämpfung eingesetzt werden sollten, so Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. 390 Euro mehr für die Abgeordneten seien mit Blick auf viele niedrige Renten und Niedriglöhne nicht vertretbar.

Die AfD wollte mit einem Entschließungsantrag erreichen, dass der Mechanismus der automatischen Diätenerhöhung abgeschafft wird. Diese müsse jedes Jahr neu ausgehandelt werden, einen Automatismus dürfe es nicht geben, so AfD-Politiker Dennis Hohloch. Auch die Freien Wähler kritisierten die automatische Erhöhung.