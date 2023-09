Sven L. Berlin Freitag, 29.09.2023 | 12:05 Uhr

" Allein der Glaube fehlt mir. "



Mir geht es genauso !!! Was wurde nicht schon alles in den letzten Jahren seitens der Politik und damit auch der Bahn erzählt in Sachen Mobilitätswende , Klimaschutz , Ausbau der Schienenwege & des ÖPNV und geschehen ist bis heute so gut wie gar nichts !!! Wir haben immer noch mit die teuersten und längsten Planungsverfahren in Europa bei Vergleichsweise wenig Mehrwert und brauchen nach wie vor verhältnismäßig lange beim Bau vieler Projekte egal ob es um ein paar neue km Straßenbahn , S Bahn oder ICE Strecke geht .