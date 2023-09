- Potsdam OB Schubert zieht sich aus SPD-Landesspitze zurück

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert hat angekündigt, nicht mehr für den SPD-Landesvorstand zu kandidieren. Dies teilte er in einem parteiinternen Brief mit, der auch dem rbb vorliegt. Danach würde er sich für die Wahl des Vorstandes auf dem Parteitag Ende November nicht mehr aufstellen lassen.

Er habe sich die Entscheidung nicht leichtgemacht, schreibt Schubert. Ausschlaggebend seien Terminkollisionen von kommunal- und landespolitischen Ereignissen gewesen. Schubert kündigte sich an, sich stärker kommunalpolitisch zu engagieren, auch in deutschlandweiten Organisationen wie dem wie dem Präsidium des Deutschen Städtetages. "Wo ein Weg beginnt, muss ein anderer enden, denn auch mein Tag hat nur 24 Stunden", so Schubert. Die Städte stünden unter großem Veränderungsdruck. Seine erste Verantwortung gelte den Potsdamerinnen und Potsdamern. Auch der Polarisierung durch die AfD wolle er entgegenwirken.

Ob in der Bildungspolitik, beim Bürgerservice, in der Städteplanung oder in seinem Führungsstil - Schubert stand mit seiner Arbeit als Oberbürgermeister zuletzt immer wieder in der Kritik. Wiederholt wurden Schubert auch Ambitionen auf das Amt des Ministerpräsidenten nachgesagt. Es gelang ihm allerdings nie, sich entsprechende Mehrheiten in den Gremien der Partei zu verschaffen. Auch das Verhältnis zu Ministerpräsident Dietmar Woidke galt lange Zeit als belastet.