Das Ankunftszentrum in Tegel sei eine "Kleinstadt", die einen "Bürgermeister, Dezernenten und Stadträte" brauche, sagt Aziz Bozkurt. Berlins Regierender Kai Wegner will aber weiter auf die eingerichtete Task Force des Senats setzen.

Im übertragenen Sinne gemeint ist ein Team, das selbstständig und tagesaktuell Entscheidungen für Tegel fällen kann. In der Unterkunft, die gerade nochmal erweitert wird, sollen bis Jahresende über 7.000 Menschen wohnen können. "Das ist in diesem Bereich das größte, was Deutschland je gemacht hat, da gibt es nirgendwo Erfahrung", so Bozkurt: "Wir müssen schnell schauen, wie diese Kleinstadt zum Leben gebracht wird."