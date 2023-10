Am Donnerstag und Freitag soll die Lufthansa mehrere Evakuierungsflüge aus Israel durchführen. Das Auswärtige Amt bittet Deutsche, die aufgrund des Konflikts gestrandet sind, sich in die Krisenvorsorgeliste einzutragen.

Bei einem großangelegten Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel waren seit Samstag rund 900 Menschen in Israel getötet worden. Zudem wurden mehr als 2.800 Menschen in Israel verletzt. Hamas-Mitglieder entführten zudem rund 150 Menschen in den Gazastreifen. Seitdem warten zahlreiche deutsche Staatsbürger darauf, das Land verlassen zu können.

Die Lufthansa wird an diesem Donnerstag und Freitag mehrere Sonderflüge zur Evakuierung von Deutschen aus Israel durchführen. Das teilte das Auswärtige Amt am Dienstagabend mit. Es soll sich um vier Flüge pro Tag handeln. Das Krisenreaktionszentrum des deutschen Außenministeriums hatte zuvor mit Fluggesellschaften darüber verhandelt, Flugkapazitäten zu erweitern.

Hunderte Menschen sind tot, verletzt oder verschleppt: Das brutale Vorgehen der islamistischen Hamas hat in Berlin eine Reihe von Solidaritätsbekundungen ausgelöst. Am Sonntagnachmittag kamen rund 2.000 Menschen zum Brandenburger Tor.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Abend weiter, letzte technische Details würden zur Stunde geklärt. Das Außenministerin in Berlin will die in der Krisenvorsorgeliste "Elefand" registrierten deutschen Staatsangehörigen an diesem Mittwoch darüber informieren, wie die Tickets für die Sonderflüge bei der Lufthansa gebucht werden können. Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend in die Liste eintragen, hieß es weiter.

Mit der Erfassung in dem System "Elefand" können Deutsche im Ausland in akuten Krisenfällen schnell von deutschen Vertretungen informiert und in mögliche Krisenmaßnahmen einbezogen werden.

[Mehr Informationen für Betroffene unter krisenvorsorgeliste.diplo.de]