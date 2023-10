Horst Berlin Sonntag, 22.10.2023 | 11:16 Uhr

Da steht viel Geld auf dem Spiel. Also für diese beiden Politiker. Monatlich mehr als 7000 (netto) plus Spesen plus Tagesgeld. Danach noch ein Übergangsgeld und mit 63 ein gutes Ruhegeld. Darauf - als gescheiterte Existenz mit sonst keiner so rosigen Zukunft - freiwillig verzichten?