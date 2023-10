Hunderte Menschen haben sich am Samstagnachmittag zu einer Demonstration in Berlin versammelt. Nach Angaben eines rbb-Reporters trafen sie sich zunächst am Kreuzberger Oranienplatz, schnell wuchs sie auf rund 1.500 Teilnehmer an.

Die Demonstration zieht aktuell über das Kottbusser Tor bis zum Neuköllner Hermannplatz. Laut Polizei soll es zu zwei Zwischenkundgebungen kommen.