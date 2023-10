Ausländerfreund2015. Berlin Montag, 09.10.2023 | 21:07 Uhr

"Ich bin in der DDR geboren, bin Christin und war nicht in der SED, und ich habe gerne in der DDR gelebt."-das will Ihnen niemand absoprechen. Der Unrechtsstaat ddr mit zunächst durch Minenflder und später durch mit Selbstschussanlagen bestückter Grenze in das Reisefreiheitsrecht der eigenen Bürger brutal eingriff, dem allgegenwätigen mfs, Zensur steigerten noch die Fluchtbereitschaft der ddr-Bürger. Verstehe nicht, was daran auch auf dem HIntergrund mangelhaftester Versorgung mit Gütern des täglichn Lebens sooo schön gewesen sein könnte. Ostschokolade und Ostcola waren zum Ausspucken usw.