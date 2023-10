Trotz des Verbots zweier pro-palästinensischer Demonstrationen haben sich am Mittwoch in Berlin-Neukölln Hunderte Menschen versammelt. Die Polizei musste einschreiten. Am Donnerstag sind weitere Demonstrationen geplant.

Bereits ab 13 Uhr wollten am Donnerstag Angehörige von Geiseln der Hamas nahe des Auswärtigen Amtes in Berlin-Mitte demonstrieren.

Für 17 Uhr ist eine Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Angriffs unter dem Titel "Solidarität mit den Menschen in Israel und Palästina" am Breitscheidplatz geplant.

Für Freitag rief die Hamas Muslime in der ganzen Welt zu Aktionen und Unterstützung auf. Am Samstag plant der Zentralrat der Palästinenser in Deutschland am Brandenburger Tor unter dem Motto "Frieden in Nahost" eine Demonstration.

Die Berliner Polizei prüft nach eigenen Angaben noch, ob die weiteren angekündigten Veranstaltung von Palästinenser-Organisationen problematisch sein könnten mit Blick auf möglichen Antisemitismus oder Unterstützung von Gewalttaten.