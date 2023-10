In der Neuköllner Sonnenallee entlädt sich der Nahost-Konflikt immer wieder. Die Polizei versucht, das Demonstrationsverbot durchzusetzen. In der arabischen Community gibt es dazu verschiedene Meinungen. Ein Stimmungsbild von Max Kell

Es wird verkauft, gegessen oder einfach schnell weitergelaufen: Es ist Wochenmarkt am Berliner Hermannplatz. Der Platz am großen Umsteigebahnhof zwischen Neukölln und Kreuzberg ist voll.

Nur ein paar Meter weiter beginnt die Sonnenallee, von vielen auch die "arabische Straße" genannt. Cafés, Restaurants, Kleiderläden - die meisten Geschäfte sind in arabischer Hand. Auch hier ist einiges los - aber auffällig weniger als normalerweise. Eine fast schon ruhige Stimmung am Nachmittag, in einer Straße, die sonst aus allen Nähten platzt.

An vielen Abenden in den vergangenen zwei Wochen war das anders: aufgebrachte, teils aggressive Stimmung. Aus den Seitenstraßen strömten die Menschen Richtung Sonnenallee, trotz Demonstrationsverbots. Brennende Straßensperren, Böller, antisemitische Parolen, es kommt zu Gewalt gegen die Polizei. An zwei aufeinander folgenden Tagen werden 80 Beamte verletzt. Die Sonnenallee ist im Fokus der Berichterstattung in ganz Deutschland.