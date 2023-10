Rund acht Monate warten unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Berlin auf das sogenannte Clearingverfahren, erst dann kann die Suche nach einem Schulplatz beginnen. Eine lange Zeit - doch für mehr Tempo fehlt das Personal. Von Leonie Schwarzer

In einem großen Werkstattraum in Berlin stehen Jugendliche an langen Tischen. Es riecht nach Holz, sie hämmern, bohren und schrauben. Gemeinsam mit Künstler:innen und Sozialarbeiter:innen bauen die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten hier grün-rot blinkende Kunstobjekte, beugen sich über Glühbirnen und Kabel.

Die meisten Gleichaltrigen in Berlin dürften um diese Zeit in der Schule sitzen, doch die Jugendlichen hier müssen warten. Ihr Status ist nicht offiziell geklärt, das sogenannte Clearingverfahren steht ihnen noch bevor. Ehsan und Samiullah kommen beide aus Afghanistan, seit mehr als zwei Monaten sind sie schon in Deutschland. "Wie die anderen hier möchte ich gerne zur Schule", sagt der 17-jährige Ehsan, "ich hoffe, dass es schnell vorangeht." Der 16-jährige Samiullah stimmt ihm zu: "Ich würde gerne endlich zur Schule", sagt er.