Um die Gebäudemängel an der TU Berlin zu beseitigen, fordert die Universitätsleitung Geld von der Politik. Die wiederum bittet um Zeit und verweist zurück an die Uni. Die Studierenden müssen sich derweil an Improvisation gewöhnen. Von Simon Wenzel

Zwei Klausuren in einer Woche - das alleine ist ja schon stressig. Für die Biotechnologie-Studentin Shirin wurde das aber noch erschwert: Shirin studiert im siebten Semester an der Technischen Universität Berlin. Als sie am Montag der vergangenen Woche zu ihrem Klausurraum kam, standen sie und ihre Kommilitoninnen erstmal vor verschlossenen Türen - besser gesagt, vor zwei Tutoren, die ihnen erklärten, dass der Raum nicht nutzbar sei. Die Prüfung in physikalischer Chemie sollte nämlich in einem Raum des Mathemathikgebäudes der TU stattfinden. Das ist eigentlich in Folge eines Wasserschadens seit Juni geschlossen.

Was folgte, beschreibt sie als ein minutenlanges Hin-und-Her: Erst hieß es nach einer Weile, der Raum sei nun doch nutzbar, aber die Studierenden müssten über den Hintereingang rein. Und am Hintereingang hieß es dann doch wieder: Betreten verboten. Schließlich habe die Klausur mit rund einer Stunde Verzögerung begonnen - in einem Raum des Architekturgebäudes. Der war ohnehin dafür vorgesehen, allerdings nur für einen Teil der Studentinnen und Studenten. Am Ende saßen sie alle drin und hatten wenig Platz für ihre Unterlagen auf den Tischen.