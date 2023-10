fischersfritz Mittwoch, 04.10.2023 | 12:13 Uhr

Die Zustände in New York scheinen gleichwohl alptraumhaft zu sein, auch wenn den Centralpark nur eine kleine Mauer umgibt. Es gibt eine gigantische Migrantenkrise in New York. Der Bürgermeister Eric Adamsergangenen erklärte, dass diese Krise „die Stadt zerstören“ würde. Auch Bill Clinton, ehemaliger demokratischer Präsident, schaltete sich jetzt in die New Yorker Krise ein. Er räumte meinte, dass die derzeitige Migrantenkrise die demokratische Partei schwer beschädige. Cllntons Befund: „Das US-Einwanderungs-System ist für etwa 400.000 Menschen konzipiert, nicht für Millionen“, so Clinton. „Eine angemessene Einwanderung und Überprüfung kann nicht durchgeführt werden mit einem System, das nicht ausreichend besetzt ist und nicht genügend Einrichtungen entlang der Grenze hat“. Frappierende Ähnlichkeiten zur hiesigen Migrantenkrise. Freie Fahrt für die AfD und freie Fahrt für Trumps Wiederwahl?