Ernährungsstrategie - In Brandenburg geht's um die Currywurst

Do 12.10.23 | 19:52 Uhr | Von Christoph Hölscher

imago images/Rüdiger Wölk Video: rbb24 Brandenburg Aktuell | 12.10.2023 | Hanno Christ | Studiogast: Ralf Blauert | Bild: imago images/Rüdiger Wölk

Weniger Fleisch, mehr Gemüse: Das von den Grünen geführte Ressort für Verbraucherschutz will für öffentliche Kantinen neue Speisepläne entwickeln - und eckt damit auch innerhalb der Koalition an. Am Donnerstag wurden die Pläne konkretisiert.Von Christoph Hölscher

Verbraucherschutzministerin Nonnemacher präsentiert ihre Ernährungsstrategie

Sie betont: Man zwinge niemanden, man mache nur Angebote

Zerwürfnis innerhalb der Koalition über die "Currywurst"

Handwerker sehen Pläne skeptisch



In der Mensa der Uni Potsdam scheinen Welten aufeinanderzuprallen: Im ersten Stock präsentiert Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) ihre neue "Ernährungsstrategie": Gesünderes Essen, mehr Gemüse, weniger Fleisch. Im Erdgeschoss genießen Besucherinnen und Besucher der Mensa zur gleichen Zeit: Currywurst. Keine ganz normale Currywurst zwar, dazu später mehr. Doch gerade die Currywurst steht wie kein anderes Gericht für den wochenlangen Streit in der Landeregierung um gesunde Ernährung und die angeblich drohende Bevormundung der Bevölkerung.



Hatte doch Finanzministerin Katrin Lange (SPD) vor wenigen Wochen gegen die Ernährungsstrategie ihrer grünen Kabinettskollegin mit einem demonstrativen Lob der "gesunden Currywurst" gestichelt: Sie gehe davon aus, dass dieser angebliche "Kraftriegel für die Verwaltungsmitarbeiter" auch in Zukunft noch zur Verfügung stehen werde. Die Finanzministerin versagte der Ernährungsstrategie im Kabinett ihre Zustimmung. In der Presse war daraufhin vom "Currywurststreit" die Rede.

"Anreize" für gesunde Ernährung

Nun stellte die Verbraucherschutzministerin ihr über Jahre ausgearbeitetes Ernährungskonzept notgedrungen nicht mehr als Strategie der gesamten Landesregierung, sondern nur noch als "Ressortstrategie" ihres eigenen Ministeriums vor. Unterschiede in der Umsetzung oder gar Wirksamkeit der Strategie gebe es dadurch kaum, so die Ministerin.



Ziel der Strategie: Anreize für eine gesunde, nachhaltige Ernährung setzen - mehr Gemüse und Vollkornprodukte, weniger Fleisch und Zucker. Ungesunde Ernährung sei "eine der Hauptursachen für schwere Erkrankungen und frühzeitigen Tod", argumentierte Ministerin Nonnemacher bei der Vorstellung des Konzeptes. Der Staat habe deshalb die Pflicht, "Rahmenbedingungen für gesundheitsförderndes Essen" zu schaffen. Dabei werde niemand gezwungen, man mache nur "Angebote", betonte die Ministerin: "Jede Brandenburgerin und jeder Brandenburger entscheidet weiterhin selbst, was er isst."

dpa Bürgerrat zur Ernährung - Was schmeckt uns? Der erste vom Bundestag eingesetzte Bürgerrat hat am Freitag seine Arbeit aufgenommen. Er soll Empfehlungen für den Umgang mit dem Thema Ernährung geben. Was ist von diesem Rat zu erwarten? Von Thomas Bittner

Gemeinschaftsverpflegung im Fokus

Weil man den Brandenburgern nicht in die Töpfe und auf die Teller gucken wolle und könne, soll die Gemeinschaftsverpflegung eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Ernährungsstrategie spielen. Großküchen für Schulen, Kindertagesstätten oder Seniorenheimen will man zunächst im Rahmen eines Pilotprojektes "Kantine Zukunft" unterstützen und beraten, damit sie künftig gesünderes Essen anbieten können. Dafür stehen zunächst 600.000 Euro im Jahr zur Verfügung.



15 Kantinen-Träger nehmen bereits an dem Pilotprojekt teil - darunter auch das Studentenwerk Potsdam. Es betreibt neben Kantinen in Potsdam, Brandenburg an der Havel und Wildau auch die Mensa, in der die Ministerin ihre Ernährungsstrategie vorstellt.

Insa Hagemann Ernährungswende in der Mittagspause - So könnte die Kantine der Zukunft werden Die Gemeinschaftsverpflegung gilt als wichtiger Hebel für die Ernährungswende. Das Kantinenessen soll nachhaltiger und gesünder werden. Auch in Berlin und Brandenburg arbeitet man an der Zukunft der Kantine. Von Jonas Wintermantel

"Halb und halb"-Currywurst in der Uni-Mensa

Zurück zur Currywurst: In der Uni-Mensa gibt es sie an diesem Tag in der Variante "halb und halb". Das heißt: Sie besteht zur Hälfte aus Fleisch, zur Hälfte aus veganem Fleischersatz. Eine Art Kompromiss also aus gesundheitsorientierter, nachhaltiger Ernährungsstrategie und dem Festhalten am traditionellen "Kraftriegel".



So vielfältig sehe übrigens das gesamte Speisenangebot in ihren Unimensen aus, erklärt Michèle Paschke, Leiterin "Hochschulgastronomie" des Studentenwerks Potsdam. Unter den drei Gerichten, die jeden Tag zur Auswahl stünden, sei immer auch ein veganes und eins mit Fleisch. Ausnahme: Der fleischfreie Mittwoch - "Veggi-Wednesday" genannt.



Mit seinen Kantinen-Angeboten ist das Studentenwerk vermutlich schon recht nah an dem, was die Ernährungsstrategie auch für andere Gemeinschaftsküchen in Brandenburg anstrebt. Allerdings seien die Gäste der Hochschulmensen auch vergleichsweise offen für Neues, wie Michèle Paschke bestätigt. Die Studierenden hätten "große Erwartungen an eine zukunftsgewandte Ernährung", so Paschke.

dpa/P. Pleul Neuer Bachelor-Studiengang - Hochschule widmet sich der globalen Ernährungssicherung Die HNEE bietet einen neuen Bachelorstudiengang an, in dem es unter anderem um globale Ernährungssicherung und nachhaltige Lebensmittelproduktion gehen soll. In Deutschland ist dieser Studiengang einzigartig. Von Robert Schwaß





Handwerker sehen Strategie kritisch

Entsprechend gut kommt die "Halb-und halb"-Currywurst bei den studentischen Kantinengästen an. Kritisiert wird hier allenfalls, dass die Wurst nicht komplett vegan ist. Doch wie findet das nicht-akademisch Publikum solche Experimente?



Die Mensa neben dem Park Sanssouci wird auch gerne von Handwerkern der Schlösserstiftung besucht. Die Elektriker Frank Hinsch und Holger Lessel sind von der halb-veganen Currywurst nicht wirklich begeistert: "Geht so", ist der Tenor.



Ohne Soße habe die Wurst nach nichts geschmeckt. "Wenn sie im Handwerk tätig sind, brauchen sie denn schon auch mal was Richtiges", findet Hinsch. Also Fleisch, meint er damit. Sein Kollege Lessel ist der Meinung, beim Essen sei doch jeder für sich selbst zuständig: "Da lasse ich mir nichts aufzwingen", so Lessel. Eine staatliche "Ernährungsstrategie" sieht er daher grundsätzlich kritisch. Die Mensa meidet er am vegetarischen Mittwoch, weil er sich kein fleischloses Essen vorschreiben lassen will.

ZB Deutscher Landschaftspflegetag - Reiche Ernte auf trockenen Böden Landwirte, Naturschützer und Politiker beschäftigen sich in Potsdam damit, wie Arten- und Landschaftsvielfalt trotz Klimawandels erhalten werden kann. In Brandenburg werden die Böden immer sandiger. Ein Landwirt aus Teltow-Fläming stellt Lösungen vor. Von Katrin Neumann

Ministerium: Angebote statt Vorschriften

Michèle Paschke vom Studentenwerk beruhigt: Es werde auch weiterhin Fleisch in den Unimensen geben. Die "Halb und halb"-Currywurst sei übrigens zum ersten Mal im Angebot und habe nichts mit der Pressekonferenz der Ministerin zu tun, erklärt sie. Der Speiseplan sei längst fertig gewesen, als man vom Besuch der Ministerin erfahren habe.



Nach der Vorstellung der Ernährungsstrategie geht es nun an die Umsetzung. Das bedeutet vor allem: informieren und beraten. Neben dem Projekt "Kantine Zukunft", für das weitere Partner gefunden werden sollten, sind Veranstaltungen und Symposien geplant, die sich an Beschäftigte der Gastronomie, des Bildungs- und Gesundheitssystems sowie die kommunalen Verwaltungen richten, etwa im November in Prenzlau. Der Tenor bei allen Aktivitäten soll jedoch sein: Nur Angebote, keine Vorschriften machen. Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 12.10.2023, 19:30 Uhr