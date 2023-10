Wer in eine Sozialwohnung einziehen will, braucht einen Wohnberechtigungsschein (WBS). Wohnberechtigungsscheine werden auf Antrag für die Dauer eines Jahres erteilt. So lange hat der Antragssteller Zeit, sich eine Wohnung zu suchen. Wenn er in diesem Zeitraum keine findet, kann derjenige einen neuen WBS beantragen. Für die Prüfung werde "nur das reine Einkommen, nicht die Arbeitszeit beziehungsweise der Stundenlohn" betrachtet, sagte die Sprecherin aus. Bei Teilzeitkräften spiele also ebenfalls nur das absolute Einkommen eine Rolle.

Wie viele WBS-Berechtigte und Sozialwohnungen es aktuell im Land gibt, sagte die Sprecherin nicht. "Diese Zahlen liegen dem MIL nicht vor. Zuständig für die Bearbeitung der WBS-Anträge sind die Ämter, amtsfreien Gemeinden und kreisfreien Städte." In der Landeshauptstadt Potsdam gibt es etwa 5.900 Sozialwohnungen, nach jahrelangem Rückgang stieg ihre Zahl zuletzt wieder leicht. Der Bedarf ist jedoch weit größer, deshalb will die Stadtverwaltung in den kommenden Jahren Hunderte weitere geförderte Wohnungen bauen lassen.