In einer Kampfkandidatur gegen den 29 Jahre alten Nico Marquardt erreichte Keller nach rbb-Informationen am Donnerstagabend erst nach drei Wahlgängen die erforderliche Mehrheit. Keller erhielt bei einer Abstimmung im SPD-Unterbezirk Potsdam zehn Stimmen, Marquardt neun. Es gab eine Enthaltung. Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichtet.

Bei der Landtagswahl 2019 hatte Keller den Wahlkreis direkt gewonnen. Seit Oktober 2021 ist er Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion.

Der 37-Jährige gilt als einflussreiche Führungsfigur in der Brandenburger SPD. In der Vergangenheit stand er allerdings auch mehrfach in der Kritik. Unter anderem hatte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ihren Posten geräumt, nachdem ihr die Landtagsfraktion unter Kellers Führung die Zustimmung zur Umwidmung von Lehrerstellen verwehrte.