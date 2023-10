Den Traum vom eigenen Häuschen haben sich die Bewohner der neuen Siedlung "Am Sandbogen" in Grünefeld in Schönewalde-Glien erfüllt. Doch seit ihrem Einzug haben sie einen neuen Traum: vom funktionierenden Telefon und Internet. Von Claudia Baradoy

Oehme sagte Antenne Brandenburg vom rbb am Donnerstag, ihm fehle derzeit das nötige Personal für die Bearbeitung. Er selber sei derzeit im "Hamburger Modell" nur vier Stunden pro Tag im Einsatz. Er werde erstmal weiterarbeiten, so Oehme. Das Verfahren gegen ihn werde an die Kommunalaufsicht abgegeben.



Wie Bürgermeister und Gemeindevertreter nun weiter zusammenarbeiten wollen, soll in einer weiteren Sitzung der Gemeindevertreter am Donnerstagabend beraten werden.