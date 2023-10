Hausmeister Mike zeigt voller Stolz die Fotos auf seinem Handy. Er hat dokumentiert, wie es am Wassertorplatz in Kreuzberg aussah, als er vor zwei Wochen das erste Mal hier war. "Überall liegen Spritzen, obwohl hier ein Spritzenmülleimer steht." Dazu kommt jede Menge Müll, die Abfalleimer quillen über. Vieles davon sind die Hinterlassenschaften von Menschen, die im Park Drogen nehmen. Seitdem er nun regelmäßig hier mit seinem Besenwagen vorbeikomme, sagt Mike, sei es schon viel sauberer geworden.

Auch bei der gemeinnützigen Organisation Fixpunkt freut man sich über die zusätzlichen Gelder des Senates. Der Verein ist seit Jahren eine wichtige Anlaufstelle für die Drogensüchtigen im Kiez. Von dem Geld führt der Verein ein "Aktionsprojekt zur gemeinwesenbezogenen Sozialen Arbeit" durch. Regelmäßig ist Sozialarbeiterin Jacqueline van der Heyden im Kiez unterwegs, um mit Drogenkonsumenten, Anwohnern und Gewerbetreibende zu reden. "Manche Leute kommen in den Einrichtungen nicht an, weil sie Ängste haben oder weil sie Scham verspüren", sagt van der Heyden. Die Sozialarbeiterin sieht sich als Schnittstelle und will herauszufinden, was los ist und wo es gerade hakt. "Ich bekomme Sachen anders mit."

In Berliner U-Bahnhöfen werden immer häufiger Drogensüchtige beim Konsum gesehen. Woran das liegt und wie sich die Szene in den letzten Jahren verändert hat, beschreiben Streetworker einer Berliner Suchthilfe-Stelle. Von Simon Wenzel

Bei Kurt Wansner löst der Antrag Kopfschütteln aus. Seit fast 30 Jahren beschäftigt sich der CDU-Abgeordnete für den Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg mit dem Kotti, wie er sagt. Eine weitere Finanzspritze für den Bezirk halte er nicht für sinnvoll. Zuerst solle geprüft werden, was der Bezirk mit den 250.000 Euro gemacht habe, so Wansner. "Der Bezirk braucht keine Fördermittel. Der Bezirk hat genügend Geld, wenn wir sehen, wo das Geld hier ausgegeben wird." Statt Geld für Pollersteine oder verkehrsberuhigte Zonen auszugeben, solle der Bezirk seinen Menschen helfen, sagt Wansner.

Durch Polizeiarbeit allein lasse sich die komplexe Problemlage nicht lösen, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus. Der Senat solle weitere finanzielle Mittel bereitzustellen, so die Forderung.

Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) weist die Kritik zurück. Die Bezirke würden nun einmal nicht über eigene Einnahmen verfügen, sondern bekämen ihr Geld vom Senat zugewiesen. "Und an dieser Stelle bekommen wir leider keine Mittel, nicht einmal mehr die 250.000 Euro Sondermittel", so Herrmann im Interview mit der rbb24 Abendschau. Dabei habe der Senat in der Vergangenheit Millionen in die neue Kotti-Wache der Polizei investiert, nicht aber in soziale Maßnahmen im Kiez. "Das ist das falsche Signal." Statt "markanter Sprüche oder Symbolpolitik" brauche es eine dauerhafte Finanzierung von Projekten wie den Kiezhausmeistern oder der Drogen- und Obdachlosenhilfe, so Herrmann.