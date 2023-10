Ansgar Niedersachsen Montag, 09.10.2023 | 22:43 Uhr

"[...] Und Kinder mit besonderem Förderbedarf lassen sich in speziell auf sie ausgerichteten Schulen viel besser auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben vorbereiten als in den allgemeinen Schulen, vielleicht schauen Sie sich dazu noch einmal das ehemalige DDR-Schulsystem an."



Spätestens mit dem DDR-Verweis wird Ihr Kommentar völliger Humbug. Dadurch, dass Kinder mit speziellem Förderbedarf lange Zeit von vornherein separiert wurden, hat fortwährend eine Ausgrenzung stattgefunden. Auch das System der sogenannten Behinderten-Werkstätten krankt, aber ich will nicht zu weit ausholen. Aber die Grundlage für Teilhabe bildet das Recht auf gemeinsame Beschulung. Dies schafft früh im Leben Berührungspunkte und macht mit Vielfalt vertraut. Darin, dass es aber auch weiterhin Kinder mit Beeinträchtigungen geben wird, deren Bedürfnisse auf einer Förderschule eher erfüllt werden, stimme ich Ihnen zu. Das wird aber nicht so oft der Fall sein wie Sie vielleicht denken. Oder hoffen?