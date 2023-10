Kein Senatsmitglied steht derzeit so unter Strom wie Integrationssenatorin Kiziltepe: Berlin muss mehr Geflüchtete unterbringen als es Platz gibt, während die Skepsis in der Bevölkerung wächst. Nun kommt Druck aus der Koalition dazu. Von Franziska Hoppen

Für Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) waren die ersten Monate im neuen Amt nicht leicht. 11.750 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine suchten in diesem Jahr schon Schutz in Berlin, dazu 12.300 Asylsuchende – mehr Menschen als es zwischenzeitlich Platz gab. Obendrauf kommt Streit über die Verteilung und Versorgung auf EU- und Bundesebene, während deutschlandweit die Skepsis gegenüber Zuwanderung steigt.

Acht Monate nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat die AfD einen Sprung bei den Zustimmungwerten gemacht. CDU und Grüne scheinen gefestigt, während SPD und Linke deutlich an Zustimmung verlieren, wie der BerlinTrend zeigt.

Der fertige Gesetzentwurf sollte sogar schon am Dienstag vom Senat beschlossen werden, hieß es aus CDU-Kreisen. Doch Kiziltepe wolle nicht mitgehen. Diese glättete später die Wogen und stellte klar: Der Gesetzestext sei lediglich zu kurzfristig eingereicht worden und habe erst geprüft werden müssen. Sie sei zuversichtlich, dass der Senat sich bald einige.

Zum Beispiel war der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner diese Woche vorgeprescht. Im "Tagesspiegel" [€]" forderte er, dass das 2014 beschlossene Gesetz zum Schutz des Tempelhofer Felds vom Senat geändert werde, um dort weitere Geflüchteten-Unterkünfte schaffen zu können. Dabei fällt die Unterbringungsfrage in Kiziltepes Verantwortung – und die Senatorin hatte sich zuletzt vor allem für dezentrale Unterbringung statt Großunterkünfte eingesetzt.

Die Opposition hingegen sieht einen Koalitions-Fauxpas: "Beim Tempelhofer Feld führen sich Koalitionäre gegenseitig in der Öffentlichkeit vor", sagt Jian Omar, Sprecher für Migration der Grünen-Fraktion. "Das ist keine gute Grundlage für eine solide und nachhaltige Asylpolitik".

Wo sollen die vielen tausend Geflüchteten in Berlin unterkommen? Der Senat erweitert die Massenunterkünfte in Tegel und Tempelhof - und mahnt die Bezirke zu mehr Kooperation. Die aber wehren sich. Von Sebastian Schöbel

Bei der Frage, wie Berlin mit der Großunterkunft Tegel umgehen soll, gehen die Meinungen schon offener auseinander. Weil bis Ende des Jahres bis zu 7.000 Menschen in Tegel leben könnten – praktisch eine Kleinstadt -, fordert die Sozialverwaltung eine Abkehr von der bisherigen Verwaltungsstruktur. Das Hin und Her zwischen Arbeitsebene, Staatssekretär-, und Senatorenebene sei zu behäbig, sagt die Sozialsenatorin und fordert stattdessen eine Projektgruppe, die eigenständig und tagesaktuell entscheiden kann und bei der Senatskanzlei angeordnet ist – also beim Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

Der wiederum betonte jüngst nach einer Sitzung des Senats: "Mir ist nicht bekannt, dass etwas bei der Senatskanzlei angesiedelt werden soll. Wir haben die Lage unter Kontrolle. Ich sehe keine Notwendigkeit." Abgesprochen klang das nicht. Und dann stichelte Wegner: "Wir können jetzt über Jahre Strukturdebatten führen, aber es geht doch darum, dass wir den Menschen ein Dach über dem Kopf anbieten."