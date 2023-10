Weitere Flüchtlingsunterkunft am Flughafen Tempelhof eröffnet

Eine weitere Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof ist am Freitagmorgen in Berlin eröffnet worden. Im früheren Hangar 1 gibt es ab jetzt Platz für 600 Menschen, die Hangars 2 und 3 sind bereits belegt. Damit stehen an dem Standort nun 1.400 Plätze zur Verfügung.