So lange dauert die Bearbeitung von Wohngeldanträgen in Brandenburg

Das neue Wohngeld verspricht mehr Hilfe für mehr Haushalte. In Brandenburg kommt es deshalb aber auch zu längeren Wartezeiten für die Antragsstellerinnen und Antragssteller. Eine rbb-Anfrage in den Landkreisen zeigt große Diskrepanzen.

Seit der Wohngeldreform zu Beginn des Jahres haben bundesweit zwei Millionen Haushalte mit kleinen Einkommen Anspruch auf Wohngeld. Nach Angaben der Bundesregierung sind das etwa dreimal so viel wie zuvor.

Auch in Brandenburg steigen die Zahlen seitdem deutlich, wie eine rbb-Anfrage an die Landkreise ergeben hat. Dreimal so viele Anträge sind es nur in wenigen Gebieten. Selbst bei geringeren Antragszahlen schnellen allerdings in einigen Landkreisen und Städten die Bearbeitungszeiten in die Höhe, andere wiederum kommen trotz steigender Zahlen weiterhin hinterher. Vor allem in Potsdam müssen Antragsstellerinnen und Antragssteller derzeit monatelang warten. Die Landeshauptstadt ist mit fünf Monaten Wartezeit trauriger Spitzenreiter.

rbb|24 fragte bei allen Landkreisen und kreisfreien Städten an, wie sich die Zahl der Anträge nach der Wohngeld-Reform verändert hat und wie lange die derzeitige Bearbeitungsdauer ist. Nur die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Havelland, sowie die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel antworteten bis zum Wochenende nicht. Unter den übrigen 15 Landkreisen und Städten zeigen sich teilweise große Unterschiede, sowohl was die Zahl der Anträge als auch die Bearbeitungsdauer angeht.