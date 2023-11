Bild: dpa

Wegen der Zeitverschiebung wissen die Berliner erst sieben Stunden später, dass der US-Präsident erschossen wurde. Der Trauerzug durch Berlins Straßen ist stellenweise zwei Kilometer lang. Die 21-jährige Berlinerin Jutta Miller-Waldner schreibt an diesem Abend in ihr Tagebuch: "Ich war so erschüttert, daß ich unwillkürlich betete: 'Der Herr sei seiner Seele gnädig.' Es ist nicht der Glaube, der mich dazu trieb, sondern einfach der Gedanke einer Seele an die andere auf ihrer Fahrt ins Unbekannte. Aus dem Nichts kommend - in das Nichts vergehend."