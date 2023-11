Berliner CDU zieht mit Hildegard Bentele in Europawahlkampf

C. Gateau/dpa

C. Gateau/dpa

Die Europaabgeordnete Hildegard Bentele führt die Berliner CDU erneut in den Europawahlkampf. Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Berlin-Mitte wurde die 47-Jährige mit großer Mehrheit zur Spitzenkandidatin gewählt. Sie erhielt 180 Ja-Stimmen bei 40 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen.

Bentele ist bereits seit 2019 Mitglied des Europaparlaments. Sie ist dort unter anderem Mitglied im Ausschuss für Umwelt und öffentliche Gesundheit und im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie sowie entwicklungspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Gruppe.

Die Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität nannte die gebürtige Ludwigsburgerin bei ihrer Bewerbungsrede weiterhin als zentrales Thema. Sie verstehe sich dabei auch als Brückenbauerin zwischen Brüssel und Berlin. Das europäische Parlament sei wichtig, um die EU-Kommission immer wieder zu korrigieren, etwa wenn es um zu viel Bürokratie gehe, so Bentele.