Das Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, Jian Omar (Bündnis90/Die Grünen), ist am Freitag in seinem Wahlkreisbüro in der Elberfelderstraße in Moabit von einer Person verbal angegriffen worden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen soll eine 61 Jahre alte Frau gegen 17:30 Uhr mit der Hand stark gegen die Fensterfront des Bürgerbüros geklopft haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Danach schrie sie Omar an, beleidigte ihn fremdenfeindlich und äußerte sich volksverhetzend, wie es weiter hieß. Das bestätigte die Polizei auch dem rbb auf Nachfrage. Die Frau soll unter anderem gesagt haben: "Du scheiß Ausländer, Leute wie Sie hat man früher in die Gaskammer gesteckt".