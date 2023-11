Bine Brandenburg Freitag, 03.11.2023 | 10:41 Uhr

Bei allem Respekt, aber sehen sie unsere Renten an! Die wurden und werden längst nicht so erhöht, wie die Löhne! Es gibt so viel Armutsrentner, manch einer will das nicht wahrhaben, aber es ist so! Politikerlöhne, warum so hoch, warum geben die nicht mal ab! Nein, Lieferkettengesetz hin oder her, das verteuert unser Leben nochmal. Da hat die EU völlig überzogen.