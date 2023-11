Es gehe darum, das "Nie wieder" strukturell abzusichern, sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh nach einem Treffen des "Forums der Brückenbauerinnen und Brückenbauer". In diesem Forum hatten sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Religionen und von Initiativen mehrfach getroffen, um nach der Eskalation des Nahost-Konflikts über das Miteinander in Berlin zu beraten.

Nach dem erneuten Aufflammen des Israel-Gaza-Konflikts ist es in Berlin vermehrt zu antisemitischen Vorfällen gekommen. Jüdische Einrichtungen passen ihre Sicherheitsvorkehrungen an. Von Linh Tran

Saleh kündigte an, dass dieses Gesprächsforum künftig an die Integrationsverwaltung angedockt werden soll. Der Fraktionsvorsitzende bekräftigte, dass ein Berliner Demokratiefördergesetz noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden soll. "Wir brauchen es nötiger denn je".

Auf ein solches Gesetz hatten sich CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Im Bund ist die Ampelkoalition schon einen Schritt weiter. Dort wird bereits ein Gesetzentwurf beraten, mit dem die Stärkung der Demokratie und die Extremismus-Prävention auf eine bessere finanzielle Grundlage gestellt werden soll.

In Berlin soll darüber hinaus eine "Enquetekommission für gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegen Antisemitismus, Rassismus, Islamfeindlichkeit und jede Form von Diskriminierung" eingesetzt werden. Das hatten Saleh und der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner am Wochenende angekündigt. Die Kommission müsse so rechtzeitig Ergebnisse liefern, dass noch in dieser Legislaturperiode Gesetze beschlossen werden könnten, sagte Saleh.