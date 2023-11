Weswegen wohl..... Freitag, 24.11.2023 | 17:09 Uhr

......hat die CDU eigentlich noch das C in ihrem Parteinamen. Quo vadis CDU?

" Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst".....wo steht das nochmal? Ach ja, in der Bibel. Vielleicht sollte man für die CDU in Zukunft noch hinzufügen: aber nur solange, wie es für dich selber von Vorteil ist. Was ist nur aus der CDU geworden?