Wie die Abgeordnetenhauswahl muss auch die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden - wenn auch nur teilweise. Ein Schaden für die Demokratie ist das Debakel von 2021 so oder so. Und Berlin hat daraus nur bedingt gelernt, kommentiert Sebastian Schöbel.

Wegen zahlreicher Pannen muss die Bundestagswahl 2021 in Berlin teilweise wiederholt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe entschieden. Die Wiederholungswahl findet am 11. Februar statt.

Bundestagswahl wird am 11. Februar in 455 Berliner Wahlbezirken wiederholt

Am politischen Kräfteverhältnis wird die Wiederholung kaum etwas ändern, und so richtig gebraucht hat es hier mehr als zwei Jahre nach der Pannenwahl auch niemand. Gemacht werden muss es trotzdem: Weil es selbst in der Hauptstadt des politischen Laissez-faire ein paar Sachen gibt, die man nicht schleifen lassen kann. Die Demokratie ist eine davon.

Was Karlsruhe da unter den politischen Weihnachtsbaum an der Spree gelegt hat, ist also nicht nur ein Paar lieblos ausgesuchter Socken. Sondern eine Rute aus 455 fest zusammengebundenen Zweigen. Es soll ordentlich zwiebeln, wenn die trifft.