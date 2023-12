Reaktionen nach Entscheid - Parteien werben für hohe Wahlbeteiligung bei Teilwiederholung der Bundestagswahl

Die Bundestagswahl von 2021 wird in Berlin teils wiederholt. Es müsse nun für eine hohe Wahlbeteiligung geworben werden, hieß es in ersten Reaktionen. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner zeigt Respekt vor der Aufgabe - aber auch Zuversicht.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sieht der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) die angeordnete Wahlwiederholung als "große Kraftanstrengung" für Berlin. Er habe volles Vertrauen in Landeswahlleiter Stephan Bröchler, dass die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl reibungslos ablaufen werde, erklärte der CDU-Politiker am Dienstag nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. "Der Berliner Senat hat gemeinsam mit ihm alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen, damit Wahlen in Berlin wieder funktionieren", so Wegner. "In einer funktionierenden Stadt müssen Wahlen ordnungsgemäß stattfinden." Er rufe alle Berlinerinnen und Berliner in den betroffenen Wahlbezirken dazu auf, zur Wahl zu gehen.

Grüne und FDP halten es für eine schwierige Aufgabe, möglichst viele Menschen zur Teilnahme zu bewegen. "Bei einer Wiederholung der Wahl mitten in der Legislaturperiode wird es für alle Parteien eine Herausforderung, die Wahlberechtigten zum Urnengang zu mobilisieren", erklärten die Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai am Dienstag. "Aber gerade in Zeiten der sich zuspitzenden Krisen und wachsender Zustimmung für Rechtspopulismus gilt es Haltung zu zeigen und wählen zu gehen", hieß es.

"Es ist gut, dass jetzt Rechtsklarheit besteht, auch wenn die Wahlwiederholung 29 Monate nach der Bundestagswahl sicherlich zu Verzerrungen führen wird", sagte der FDP-Landesvorsitzende Christoph Meyer. Wichtig sei jetzt, dass alle politischen Akteure in Berlin für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung am voraussichtlichen Wahltermin im Februar werben.

Giffey kündigt "kurzen, aber intensiven" Wahlkampf an

Die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey hat einen "kurzen, aber intensiven" Wahlkampf angekündigt. "Als SPD Berlin haben wir den nun anstehenden Wahlkampf in den vergangenen Wochen bereits vorbereitet", erklärte sie am Dienstag. "Das Ziel aller demokratischen Parteien muss es sein, sich für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung einzusetzen, damit Berlin im Bundestag keine Stimmen verliert", so Giffey, die im schwarz-roten Senat Wirtschaftssenatorin ist. "Deshalb bitten wir alle Berlinerinnen und Berliner, die von der Wiederholung der Wahl betroffen sind: Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr, geben Sie Ihre Stimme einer demokratischen Partei." Die AfD-Landes- und -Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker bewertete das Karlsruher Urteil positiv. "In einer funktionierenden Demokratie müssen Wahlergebnisse frei von jedem Zweifel über ihr Zustandekommen sein", erklärte sie. "Da dies 2021 in Berlin nicht der Fall war, begrüße ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ebenso ausdrücklich wie schon das damalige Urteil des Berliner Landesverfassungsgerichts."

Die Linke äußerte sich derweil erleichtert. "Mit dem Urteil ist klar, dass wir im Bundestag bleiben und unsere Aufgabe als soziale Opposition weiter wahrnehmen werden", sagte der frühere Fraktionschef Dietmar Bartsch am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Laut Bartsch könne die Teilwiederholung den Ausgang in den beiden Wahlkreisen, in denen die Linke Direktmandate gewonnen habe, nicht verändern. Die Folge: Die direkt gewählten Abgeordneten Gesine Lötzsch und Gregor Gysi sowie der Leipziger Abgeordnete Sören Pellmann würden im Bundestag bleiben. Das wiederum würde die Mandate aller 39 Abgeordneten sicher, die heute noch zur Linken gehören sowie derer, die inzwischen ausgetreten sind - darunter die Gruppe um Sahra Wagenknecht.

Landeswahl wurde bereits wiederholt

Bei der Wahl am 26. September 2021 hatten sich vor vielen Berliner Wahllokalen lange Schlangen gebildet, weil Stimmzettel fehlten, es nur wenige Wahlkabinen gab oder das Wahllokal zwischendurch sogar geschlossen wurde. Manche Wahllokale blieben in der Folge wiederum deutlich länger als 18.00 Uhr geöffnet - und Menschen gaben ihre Stimmen ab, als schon die ersten Prognosen veröffentlicht wurden.



Berlinerinnen und Berliner wählten an dem Tag nicht nur einen neuen Bundestag, sondern auch ein neues Landesparlament - das Abgeordnetenhaus - sowie neue Bezirksverordnetenversammlungen und stimmten außerdem in einem Volksentscheid ab. Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und für die Bezirke mussten am 12. Februar 2023 komplett wiederholt werden. Die CDU löste dabei die SPD als stärkste Kraft im Land ab und führt seitdem die Landesregierung.



Landeswahlleiter rechnet mit 11. Februar als Wiederholungstermin

Da eine Wahlwiederholung spätestens 60 Tage nach dem Urteilsspruch stattfinden muss, hat Landeswahlleiter Bröchler nach dem Urteil wie erwartet den 11. Februar 2024 als Termin für die Wahlwiederholung festgelegt. Bröchler bezeichnete im Vorfeld dieses Datum gegenüber dem rbb als "nicht das günstigste", da an diesem Tag die Winterferien in Berlin zu Ende gehen. Das sei gerade mit Blick auf die Suche nach Wahlhelfenden schwierig, denn auch von denen "werden einige mit ihren Familien in den Urlaub fahren", so Bröchler.

