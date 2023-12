andreas.. Freitag, 22.12.2023 | 07:57 Uhr

Es ist eine gute Idee… aber….

Irgendwer kommt dann bestimmt auf die Idee im Museum XY braucht es auch einen weil die eine 10 qm Fläche im Außenbereich haben… die Spender kosten dann gleich mal das 10fache eines Seifenspenders, stehen ja draußen das muss so robust sein, das es 100 Jahre hält und die Creme muss von einem namenhaften Hersteller sein, die dann auch doppelt so teuer ist wie no Name.

Man sollte da lieber mit Schwimmbädern kooperieren und denen eine feste Summer zahlen und die kümmern sich um die Spender und den Inhalt…. Das dürfte weniger Personal binden, billiger sein und auch funktionieren.

Und es muss nicht an jedem Tümpel ein Spender stehen… ein wenig Eigenverantwortung kann man der Bevölkerung zumuten.