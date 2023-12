Die NPD zum Beispiel hat sich inzwischen umbenannt in "Die Heimat" und darf nur so auf dem Wahlzettel auftauchen, sagt Bohm. Ein rechtliches Problem in Friedrichshain-Kreuzberg gibt es auch bei der Direktkandidatin der SPD: Cansel Kiziltepe gehört inzwischen dem Berliner Senat als Sozialsenatorin an. Eine Doppelrolle als Abgeordnete und Mitglied einer Landesregierung schließt das Wahlgesetz aber aus.

Aber die Uhr tickt. Schon am 8. Januar müssen die Briefwahlunterlagen fertig sein. Einfach nur die Wahlzettel von 2021 neu drucken, genügt nicht. Zwar dürften die Parteien ihre Vorschläge nicht mehr verändern, so steht es im Wahlgesetz. Aber Namen müssen aktuell sein.

Spektakuläres Beispiel: Die Direktkandidatin der AfD in Steglitz-Zehlendorf, Birgit Malsack-Winkemann, die wie 2021 auf Platz 5 der Landesliste berlinweit auf den Wahlzetteln steht - und nach einem Jahr in Untersuchungshaft in der vergangenen Woche durch die Bundesanwaltschaft angeklagt wurde.

Der Vorwurf: die "Mitgliedschaft in oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens". Die Bundesanwälte sind überzeugt, dass die frühere Richterin und ihre mutmaßlichen Mitstreiter aus der Reichsbürger-Szene in einer Art Putsch Bundestagsabgeordnete festnehmen wollten, um eine neue Regierung zu installieren. Der Prozess am Oberlandesgericht Frankfurt hat aber noch nicht begonnen. Es gilt die Unschuldsvermutung – bis zum Beweis des Gegenteils darf Malsack-Winkemann nicht vom Wahlzettel gestrichen werden.



Die Parteien müssen schnell entscheiden, wie sie solchen zwischenzeitlich entstandenen Problemen umgehen. Die Linke etwa im Fall von Alexander King, der 2021 auf Platz 8 der Landesliste den Einzug in den Bundestag verpasste, aber später als Nachrücker ins Berliner Abgeordnetenhaus kam. Inzwischen hat King der Partei den Rücken gekehrt, um sich dem Bündnis Sahra Wagenknecht anzuschließen.

Ab dem 2. Januar dürfen die Parteien in der gesamten Stadt ihre Plakate aufhängen.